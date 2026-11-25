Лукашенко заявил, что не знал заранее о начале СВО на Украине
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не был заранее предупреждён о начале СВО на Украине. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.
По словам белорусского лидера, российский Генштаб не посвящал его в свои планы. Лукашенко подчеркнул, что решение о проведении спецоперации Москва принимала самостоятельно. Он также не видит причин, по которым руководство РФ должно было заранее информировать об этом другое государство.
Ранее Лукашенко предложил лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Путиным. Президент Белоруссии выразил готовность гарантировать безопасность украинского лидера во время поездки.