Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не был заранее предупреждён о начале СВО на Украине. Об этом он рассказал в интервью французскому журналу Le Point.

По словам белорусского лидера, российский Генштаб не посвящал его в свои планы. Лукашенко подчеркнул, что решение о проведении спецоперации Москва принимала самостоятельно. Он также не видит причин, по которым руководство РФ должно было заранее информировать об этом другое государство.