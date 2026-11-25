Президент Белоруссии Александр Лукашенко продлил на 2027 год безвизовый режим для граждан 38 государств. О решении главы республики проинформировал Государственный пограничный комитет.

Порядок пересечения границы останется прежним. Иностранцы смогут воспользоваться любым международным автомобильным или железнодорожным пунктом пропуска при наличии действительных документов для зарубежных поездок. Максимальный срок одного визита составит 30 суток, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и латвийских неграждан — 90 суток.

Количество поездок не ограничено, однако суммарно находиться на территории страны по безвизу разрешается не более 90 дней в течение календарного года. Упрощённые правила продолжат действовать и при посещении республики через аэропорты.

Впервые такой порядок установили в 2022 году для жителей трёх соседних европейских государств, а спустя два года распространили ещё на 35 стран. С момента введения послаблений ими воспользовались более 1,4 млн иностранцев. Предыдущее решение белорусского лидера действовало до 31 декабря 2026 года.

Ранее Лукашенко во время рабочей поездки в Вилейский район Минской области объяснил экономическую выгоду безвизового режима с европейскими государствами. По его словам, приезжие активно приобретают продукцию местных производителей. Благодаря этому в республику поступает иностранная валюта. Кроме того, такая торговля позволяет предприятиям экономить на транспортных расходах.