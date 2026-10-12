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Опубликовано 12 октября, 18:07

Путин подписал указ о безвизовом въезде в РФ для граждан Вьетнама

Президент Вьетнама То Лам и Владимир Путин, сентябрь 2026 года. Обложка © kremlin.ru

Президент Вьетнама То Лам и Владимир Путин, сентябрь 2026 года. Обложка © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом въезде в страну для граждан Вьетнама. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовых актов. Режим будет действовать год — до 15 октября 2027 года.

«Установить, что <...> граждане Социалистической Республики Вьетнам вправе осуществлять въезд в Российскую Федерацию и пребывать в Российской Федерации не более 30 дней <...> без оформления виз», — говорится в указе.

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Ранее Владимир Путин подписал указ о переназначении Михаила Птицына на пост председателя Московского городского суда. Он будет занимать эту должность следующие шесть лет.

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Матвей Константинов
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