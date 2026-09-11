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Регион
Опубликовано 11 сентября, 10:03

Лукашенко: Разведка в отношении Белоруссии ведётся «открыто и почти внаглую»

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Александр Лукашенко. Обложка © Life.ru

Иностранная разведка действует в отношении Белоруссии открыто, заявил президент республики Александр Лукашенко во время поездки на военный полигон в Брестской области. По его словам, Минск периодически фиксирует провокации и нарушения воздушного пространства.

«Разведка ведётся достаточно открыто, почти внаглую: периодически фиксируем различного рода провокации, нарушения воздушного пространства», — сказал политик в беседе с журналистами.

Главной угрозой Лукашенко назвал увеличение военных расходов соседних государств. По словам белорусского лидера, в Европе тратят миллиарды на вооружение своих армий. Он добавил, что его страна должна быть готова к своевременной и адекватной реакции на любую возможную агрессию со стороны Запада.

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Также президент Белоруссии Александр Лукашенко жёстко опроверг слухи о том, что республика якобы готовится к военному нападению на соседние государства. Во время рабочей поездки на военный полигон в Брестской области белорусский лидер подчеркнул, что Минск придерживается исключительно прагматичного курса и реально оценивает текущие геополитические риски.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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