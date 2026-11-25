Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что российские войска выйдут на границы Донбасса при продолжении боевых действий. Такой прогноз он озвучил в интервью французскому журналу Le Point, фрагменты которого публикует БелТА.

По оценке белорусского лидера, вне российского контроля остаётся порядка 9–11% территории Донбасса. Лукашенко считает, что при обсуждении перспектив урегулирования конфликта необходимо учитывать возможность дальнейшего продвижения ВС РФ. При этом он оговорился, что его прогноз предполагает отсутствие эскалации, связанной с непосредственным вмешательством НАТО.

Напомним, 24 ноября Лукашенко выразил готовность лично сопроводить Владимира Зеленского в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. Президент Белоруссии предложил выступить гарантом безопасности украинского лидера во время такой поездки.