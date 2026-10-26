Победу действующего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы на выборах можно считать политическим успехом российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал австрийский общественный деятель, председатель организации «Австрийский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер в соцсети X.

«Путин вновь одержал верх в Бразилии», — написал Фелингер, комментируя результаты второго тура президентских выборов.

Голосование состоялось 25 октября. Лула да Силва сумел обойти сенатора Флавиу Болсонару, сына бывшего главы государства Жаира Болсонару. Согласно окончательным данным Высшего избирательного суда Бразилии, действующий президент получил 51,79% голосов, а его соперник — 48,21%. Разрыв между кандидатами составил около 4,43 миллиона голосов.

Примечательно, что после первого тура преимущество было на стороне Болсонару. Однако за три недели Луле удалось изменить расстановку сил и добиться переизбрания на четвёртый президентский срок.

Победа действующего главы государства сохраняет преемственность внешнеполитического курса Бразилии, в том числе её сотрудничества с Россией в рамках БРИКС. При этом оценка Фелингера отражает его собственную трактовку итогов голосования.

Ранее Life.ru сообщал, что Флавиу Болсонару отказался признавать поражение на президентских выборах. Политик назвал изменение времени голосования беспрецедентным вмешательством в избирательный процесс и потребовал отменить итоги. Первоначально участки должны были закрыться 25 октября в 17:00, однако из-за сильных дождей и перебоев с общественным транспортом их работу продлили до 19:00. При этом продление поддержали представители обоих кандидатов, а избирательные власти сочли результаты голосования действительными.