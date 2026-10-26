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Регион
Опубликовано 26 октября, 06:48

В Бразилии заявили об укреплении отношений с Россией после победы Лулы да Силвы

Депутат Отони: Победа президента Лулы приведёт к укреплению связей Бразилии с РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / em_concepts

Переизбрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента Бразилии позволит стране укрепить отношения с Россией и расширить сотрудничество в рамках БРИКС. Такое мнение выразил депутат бразильского Конгресса от правящей Партии трудящихся Реймонт Отони в беседе с ТАСС.

«Вне всяких сомнений. Победа президента Лулы означает укрепление наших отношений с Москвой», — заявил парламентарий.

По словам Отони, новый президентский срок Лулы да Силвы создаст дополнительные возможности для развития стратегического партнёрства. Депутат рассчитывает на расширение международных связей Бразилии сразу по нескольким направлениям.

В частности, речь идёт о сотрудничестве со странами Латинской Америки и Европы. Отдельное значение парламентарий придаёт работе в рамках БРИКС, включая взаимодействие с Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

Лула да Силва обновил рекорд по числу голосов на выборах президента Бразилии
Лула да Силва обновил рекорд по числу голосов на выборах президента Бразилии

Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии. Он получил 51,79% голосов по итогам обработки 100% избирательных протоколов. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,21%. За Лулу да Силву проголосовали около 64,26 млн человек, за Болсонару — 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил примерно 4,43 млн голосов. Всего в голосовании учли более 128,2 млн бюллетеней.

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Антон Голыбин
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