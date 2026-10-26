В Бразилии заявили об укреплении отношений с Россией после победы Лулы да Силвы

Переизбрание Луиса Инасиу Лулы да Силвы на пост президента Бразилии позволит стране укрепить отношения с Россией и расширить сотрудничество в рамках БРИКС. Такое мнение выразил депутат бразильского Конгресса от правящей Партии трудящихся Реймонт Отони в беседе с ТАСС.

«Вне всяких сомнений. Победа президента Лулы означает укрепление наших отношений с Москвой», — заявил парламентарий.

По словам Отони, новый президентский срок Лулы да Силвы создаст дополнительные возможности для развития стратегического партнёрства. Депутат рассчитывает на расширение международных связей Бразилии сразу по нескольким направлениям.

В частности, речь идёт о сотрудничестве со странами Латинской Америки и Европы. Отдельное значение парламентарий придаёт работе в рамках БРИКС, включая взаимодействие с Россией, Индией, Китаем и ЮАР.

Напомним, что Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре президентских выборов в Бразилии. Он получил 51,79% голосов по итогам обработки 100% избирательных протоколов. Его соперник, сенатор Флавиу Болсонару, набрал 48,21%. За Лулу да Силву проголосовали около 64,26 млн человек, за Болсонару — 59,83 млн. Разрыв между кандидатами составил примерно 4,43 млн голосов. Всего в голосовании учли более 128,2 млн бюллетеней.