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Опубликовано 11 сентября, 02:34

Луна подтвердила планы визита делегации конгрессменов США в Москву

Анна Паулина Луна. Обложка © X / Anna Paulina Luna

Анна Паулина Луна. Обложка © X / Anna Paulina Luna

США пока не отказываются от планов отправить делегацию конгрессменов в Москву. Об этом сообщила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.

По её словам, сейчас внимание американских законодателей сосредоточено на выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре. При этом планы по поездке в российскую столицу остаются в силе.

«Наши планы не изменились. Очевидно, сейчас мы сосредоточены на выборах»,приводит её комментарий «РИА Новости».

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Ранее Луна заявляла, что после завершения конфликта на Украине Россия и США получат возможность расширить сотрудничество в торговле, космической отрасли и культуре. При этом конгрессвумен не уточнила, какие именно совместные проекты Москва и Вашингтон смогут реализовать.

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Лия Мурадьян
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