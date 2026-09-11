Луна подтвердила планы визита делегации конгрессменов США в Москву

США пока не отказываются от планов отправить делегацию конгрессменов в Москву. Об этом сообщила член Палаты представителей США Анна Паулина Луна.

По её словам, сейчас внимание американских законодателей сосредоточено на выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре. При этом планы по поездке в российскую столицу остаются в силе.

«Наши планы не изменились. Очевидно, сейчас мы сосредоточены на выборах», — приводит её комментарий «РИА Новости».

Ранее Луна заявляла, что после завершения конфликта на Украине Россия и США получат возможность расширить сотрудничество в торговле, космической отрасли и культуре. При этом конгрессвумен не уточнила, какие именно совместные проекты Москва и Вашингтон смогут реализовать.