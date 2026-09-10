От торговли до космоса: В Конгрессе США увидели выгоды от сделки с Россией по Украине
Луна: Сделка по Украине откроет возможности для сотрудничества РФ и США
Обложка © ТАСС / AP / Jae C. Hong
Завершение конфликта на Украине позволит России и США расширить сотрудничество в торговле, космосе и культуре. Такое мнение выразила американская конгрессвумен-республиканка Анна Паулина Луна в беседе с РИА «Новости».
«Я бы сказала, что, если серьёзно рассматривать вопрос о прекращении конфликта, то, я думаю, в будущем будет много замечательных возможностей для процветания. Не только в отношении космической программы, но и в отношении торговли и культуры», — сказала политик.
Луна пообщалась с журналистами на полях съезда Республиканской партии в Техасе. Она представляет в Палате представителей 13-й избирательный округ штата Флорида. Какие именно совместные проекты могут запустить Москва и Вашингтон, конгрессвумен не уточнила.
Ранее президент США Дональд Трамп уже заявил, что хорошие отношения с Россией могли бы принести пользу американскому бизнесу. По его словам, торговля с Москвой имела бы весомый экономический эффект.
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