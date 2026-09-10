Президенту США Дональду Трампу следует сократить вовлечённость Вашингтона в украинский конфликт, поскольку дальнейшая военная поддержка Киева повышает риск прямого столкновения России и НАТО. Такую позицию ранее изложил колумнист The American Conservative Даг Бэндоу.

Автор считает, что поставки вооружений Украине и помощь со стороны стран НАТО постепенно увеличивают вероятность неконтролируемой эскалации. По его оценке, Вашингтон должен отказаться от политики, которая способна втянуть США в прямой конфликт с Россией, и призвать европейских союзников сделать то же самое.

«Это момент для Трампа, чтобы однозначно поставить Америку на первое место», — заключает Бэндоу. По его мнению, главной задачей американской администрации должно стать предотвращение войны между двумя ядерными державами.

Колумнист также утверждает, что значение украинского конфликта для Москвы значительно выше, чем для США, поэтому рассчитывать на отступление России под внешним давлением, по его мнению, рискованно. Эти рассуждения являются оценкой автора и не отражают официальную позицию американских властей.

Примечательно, что сам Трамп в последние дни тоже говорил о рисках прямого столкновения России с НАТО, однако с другой стороны. 4 сентября американский президент заявил, что не считает вероятным нападение России на страны альянса и отметил, что хорошо знает позицию Владимира Путина по этому вопросу.

Одновременно администрация Трампа продолжает дипломатические контакты вокруг украинского урегулирования. На этой неделе Владимир Путин и американский лидер обсудили итоги визита представителей США и дальнейшие возможные шаги по прекращению конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп исключил намерение России атаковать страны НАТО.