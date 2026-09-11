Луна предложила перенаправить деньги для Киева на «дивиденды Трампа» американцам

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна предложила направить часть средств, предназначенных для помощи Киеву, на выплаты американцам по $5 тысяч. Так конгрессвумен отреагировала на новую инициативу президента США Дональда Трампа.

Речь идёт о так называемых «дивидендах Трампа», о которых американский лидер объявил на съезде республиканцев в Далласе. По его словам, полученные деньги граждане должны будут потратить внутри США. При этом первоначально президент не объяснил, из каких источников планируется профинансировать выплаты.

Луна фактически предложила один из вариантов — использовать для этой цели часть денег, которые направляются на поддержку Украины. Конгрессвумен представляет в Палате представителей 13-й округ штата Флорида и ранее неоднократно критиковала американское финансирование Киева.

По оценке Reuters, если выплатить по $5 тысяч каждому взрослому американцу, общая стоимость инициативы может составить около $1,35 трлн. Associated Press отмечает, что для реализации такой программы потребуется одобрение Конгресса.

Ранее Life.ru рассказывал, что Трамп пообещал американцам по $5 тысяч за победу республиканцев. Президент США назвал будущую выплату «дивидендом Трампа» и связал её с экономическими успехами своей администрации.