«Луна светит, а растения спят»: Агроном развеяла миф о полнолунии
Агроном Тихонова: Полнолуние не влияет на рост растений
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Полнолуние не оказывает заметного влияния на рост растений, несмотря на распространённые советы из лунных календарей. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова в беседе с 360.ru.
По словам специалиста, многие связывают фазы Луны с движением влаги внутри растений, однако научных подтверждений такого влияния нет. Она отметила, что ночью растения не фотосинтезируют, а только дышат.
«Луна светит ночью, когда все растения спят и только дышат, не фотосинтезируют. Поэтому то, что луна влияет и поднимает вот эту воду, неправда», — пояснила Тихонова.
Агроном добавила, что осенью воздействие лунных фаз тем более не может существенно сказываться на растениях. В этот период многие культуры уже завершают активный рост и готовятся к периоду покоя.
По словам специалиста, в это время у многих растений уже нет листьев, которые участвуют в процессах испарения и движения влаги. Поэтому связывать состояние культур с наступлением полнолуния не стоит. Тихонова также отметила, что осень является подходящим временем для пересадки некоторых растений. По её словам, сейчас такие работы могут быть более полезными, чем ожидание определённой фазы Луны.
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