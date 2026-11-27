Лунный календарь на декабрь 2026 года: фазы Луны по дням Оглавление Фазы Луны в декабре 2026 года Лунный календарь на каждый день декабря 2026 Растущая и убывающая Луна в декабре Благоприятные и неблагоприятные дни по лунной традиции Как пользоваться лунным календарём и почему различаются лунные сутки FAQ: Частые вопросы Лунный календарь на декабрь 2026 года: новолуние 9 декабря, полнолуние 24 декабря, фазы Луны и лунные дни. Календарь на каждый день и пояснения Лунный календарь на декабрь 2026: когда наступят новолуние и полнолуние и как меняются фазы Луны зимой? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Впереди Новый год, и каждому хочется встретить его с ощущением, что всё задуманное удалось. Кто-то спешит закончить отложенные дела, кто-то затевает большую уборку, а кто-то уже строит планы на январь. Чтобы выбрать подходящий момент для начинаний и спокойно завершить год, многие обращаются к лунному календарю. Life.ru рассказывает, как будут меняться фазы Луны в декабре 2026 года, какие дни по лунной традиции считаются благоприятными для новых дел, а когда лучше взять паузу и подвести итоги.

Фазы Луны в декабре 2026 года

LIFE | Фазы Луны в декабре 2026 года Луна Дата Время (мск) Фаза Луны 🌗 1 декабря 09:08 Последняя четверть 🌑 9 декабря 03:52 Новолуние 🌓 17 декабря 08:42 Первая четверть 🌕 24 декабря 04:28 Полнолуние 🌗 30 декабря 21:59 Последняя четверть

Месяц начнётся с убывающей Луны, которая 1 декабря в 09:08 достигнет последней четверти. С Земли в этот момент будет видна освещённой примерно половина её диска. В последующие дни светлая часть продолжит уменьшаться, превращаясь в тонкий серп перед началом нового цикла.

Новолуние наступит 9 декабря в 03:51. Луна окажется в той же области неба, что и Солнце, а её освещённая сторона будет обращена от Земли, поэтому привычного светлого диска мы не увидим. После новолуния начнётся растущая половина месяца: сначала появится узкий серп, который с каждым днём будет становиться шире.

Первая четверть придётся на 17 декабря в 08:42. Как и в последней четверти, наблюдатель увидит освещённой примерно половину лунного диска. Однако теперь светлая часть будет увеличиваться, постепенно приближаясь к полному кругу.

Полнолуние произойдёт 24 декабря в 04:28 и станет последним в 2026 году. В этот момент обращённая к Земле сторона Луны будет освещена практически целиком. Декабрьское полнолуние также называют Холодной Луной. Почему оно получило такое название и каким знакам зодиака астрологи советуют пересмотреть отношения и планы перед Новым годом, Life.ru уже рассказывал в отдельном материале. После полнолуния освещённая часть диска начнёт сокращаться, и 30 декабря в 21:59 Луна снова достигнет последней четверти.

Лунный календарь на каждый день декабря 2026







Чтобы вы могли быстро проверить нужную дату, Life.ru составил удобную таблицу с фазами Луны и лунными сутками на каждый день декабря 2026 года. Время указано по Москве. С 1 по 10 декабря. Месяц начнётся с убывающей Луны, которая 1 декабря в 09:08 пройдёт последнюю четверть. Новолуние наступит 9 декабря в 03:51, после чего Луна начнёт расти. Отсчёт лунных суток дойдёт от 22-х до 29-х и начнётся заново. На 10 декабря придутся 2-е и 3-и сутки.

С 11 по 20 декабря. Всю декаду Луна будет растущей, а 17 декабря в 08:42 достигнет первой четверти. На начало этого периода приходятся 3-и и 4-е лунные сутки, на последний день — 12-е и 13-е. С 21 по 31 декабря. Луна продолжит расти до полнолуния 24 декабря в 04:28, затем начнёт убывать. Последняя четверть наступит 30 декабря в 21:59. Декада начнётся с 13-х и 14-х лунных суток и завершится 22-ми и 23-ми. При этом 30 декабря весь день будут идти 22-е сутки.

Растущая и убывающая Луна в декабре

Растущая и убывающая Луна в декабре 2026 года: когда меняются фазы и какой будет Луна в новогоднюю ночь. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Растущей называют Луну в период от новолуния до полнолуния. В декабре 2026 года этот промежуток начнётся 9 декабря после 03:51 и закончится 24 декабря в 04:28. Полностью на растущую Луну приходятся даты с 10 по 23 декабря.

Убывающая Луна будет наблюдаться с начала месяца до новолуния 9 декабря, а затем с полнолуния 24 декабря до конца года. Если нужны целые календарные дни, это 1–8 и 25–31 декабря. Даты 9 и 24 декабря относятся сразу к двум половинам цикла: направление изменения освещённой части диска меняется внутри суток.

Сам спутник не становится физически больше или меньше. Меняется видимая с Земли доля его освещённой Солнцем стороны. В первой четверти мы видим примерно половину диска, затем освещённая часть увеличивается до полнолуния. После него процесс идёт в обратную сторону. В новогоднюю ночь Луна будет убывающей, после последней четверти. Для любителей наблюдать за небом это означает, что к празднику её диск уже не будет круглым: после декабрьского полнолуния пройдёт неделя.

Благоприятные и неблагоприятные дни по лунной традиции

Благоприятные и неблагоприятные дни декабря 2026 года: какие даты по лунной традиции подходят для новых проектов и творчества. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В народных поверьях рост Луны связывают с началом и прибавлением, а её убывание — с освобождением от лишнего. Для декабрьского календаря можно использовать простую символическую схему. Она учитывает только фазы, без оценок знаков зодиака, дней недели и отдельных лунных суток. Поэтому дата здесь связывается с определённым занятием, а не объявляется счастливой для любого человека.

Дни основных фаз выделены из обеих групп отдельно — так получилась третья строка. Это объясняет и отсутствие 17 декабря в перечне дат для начинаний, хотя Луна в этот день растущая. «Неблагоприятность» здесь означает лишь традиционный акцент на паузе, а не предсказание неприятностей.

Если вам нравится такая привычка, новолуние может стать поводом записать желания, а конец месяца — перебрать дела перед январём. Но переносить встречу, отказываться от хорошей возможности или ждать неудачи из-за номера лунных суток оснований нет. Расписание и обстоятельства остаются важнее символических отметок.

Как пользоваться лунным календарём и почему различаются лунные сутки

Лунные сутки в декабре 2026 года: как пользоваться календарём и почему номера лунных дней зависят от города? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сначала определите, что именно вам нужно узнать. Для даты новолуния или полнолуния достаточно таблицы фаз и правильного часового пояса. Само событие происходит одновременно для всей Земли, но часы в разных городах показывают разное время. Например, последняя четверть 30 декабря в 21:59 по Москве во Владивостоке наступит уже 31 декабря в 04:59.

С лунными сутками всё устроено иначе. В использованной здесь традиционной системе первые сутки начинаются в новолуние и продолжаются до следующего местного восхода Луны. Последующие отсчитывают от восхода до восхода, а последние заканчиваются новым новолунием. Поэтому первые и последние сутки могут оказаться короткими, а начало остальных не обязано совпадать с полуночью.

Восход зависит от координат наблюдателя. Даже после перевода всех часов в московское время расчёт для другого города не станет московским. При сравнении календарей нужно проверить местность, метод отсчёта и то, показан ли номер на начало дня, на полдень или сразу за весь день.

Отдельно существует астрономический возраст Луны — время, прошедшее после новолуния. Его могут записывать дробным числом суток. Это другой показатель, и он не обязан совпадать с номером традиционного лунного дня. Именно поэтому похожие колонки на разных сайтах иногда дают разные числа.

FAQ: Частые вопросы

Когда новолуние в декабре 2026 года? 9 декабря в 03:51 по московскому времени. С этого момента начинается новый цикл и растущая половина лунного месяца.

Когда полнолуние в декабре 2026 года? 24 декабря в 04:28 по Москве. Вечером 24-го диск тоже будет выглядеть почти полным, хотя точный момент фазы к тому времени уже пройдёт.

Сколько лунных суток в месяце? В принятой системе лунный месяц содержит 29 или 30 лунных суток. Цикл, который заканчивается 9 декабря, завершается 29-ми. Сам декабрь захватывает части двух лунных месяцев, поэтому номера внутри него начинаются заново.

Когда растущая Луна в декабре? С 9 декабря после 03:51 до 24 декабря в 04:28. Целые дни растущей Луны — с 10 по 23 декабря включительно.

А вы заглядываете в лунный календарь перед важными делами или следите за Луной ради красивого ночного неба? Поделитесь в комментариях. Фазы в остальные месяцы собраны в нашем лунном календаре на 2026 год, а для любителей домашних цветов есть отдельный календарь пересадки комнатных растений.

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Авторы Софья Кузнецова