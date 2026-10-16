Лут заявила, что РФ провела озимый сев на 70% от плана

Озимый сев в России выполнен уже на 70% от запланированных площадей. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время рабочей поездки в Рязанскую область.

«На сегодняшний день озимый сев уже проведён на 70% от плана», — сказала глава Минсельхоза.

Лут подчеркнула, что именно озимые традиционно обеспечивают основную часть российского урожая зерновых. В частности, на них приходится примерно две трети всей пшеницы, поэтому завершение сева в намеченном объёме она назвала одной из ключевых задач для продовольственной безопасности в 2027 году.

Одновременно власти готовят дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поручил правительству организовать закупку зерна у российских аграриев. Решение должно помочь хозяйствам со сбытом урожая и поддержать внутренний рынок.