Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 октября, 16:55

Лут заявила, что РФ провела озимый сев на 70% от плана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Maksim Safaniuk

Озимый сев в России выполнен уже на 70% от запланированных площадей. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут во время рабочей поездки в Рязанскую область.

«На сегодняшний день озимый сев уже проведён на 70% от плана», — сказала глава Минсельхоза.

Лут подчеркнула, что именно озимые традиционно обеспечивают основную часть российского урожая зерновых. В частности, на них приходится примерно две трети всей пшеницы, поэтому завершение сева в намеченном объёме она назвала одной из ключевых задач для продовольственной безопасности в 2027 году.

Одновременно власти готовят дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей.

Латвия оценила потери от запрета транзита зерна РФ в €290 млн в год
Латвия оценила потери от запрета транзита зерна РФ в €290 млн в год

Ранее Life.ru писал, что Владимир Путин поручил правительству организовать закупку зерна у российских аграриев. Решение должно помочь хозяйствам со сбытом урожая и поддержать внутренний рынок.

Больше новостей о работе парламента, законах и внутренней политике — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Матвей Константинов
  • Новости
  • Минсельхоз РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar