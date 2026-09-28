Путин поручил правительству закупить зерно у российских аграриев

Президент России Владимир Путин заявил, что поручил правительству организовать закупку зерна у российских сельхозпроизводителей. Об этом глава государства сказал на встрече с руководителями парламентских партий. Поводом стало предложение оказать аграриям дополнительную помощь со сбытом урожая, в том числе за счёт закупок зерна в государственный резерв.

«Абсолютно правильно, я полностью поддерживаю. Я уже правительству такое поручение дал», — заявил Путин. Он добавил, что в ближайшее время намерен обсудить этот вопрос с профильным вице-премьером и выразил надежду на решение ситуации.

Ранее Life.ru сообщал, что Минсельхоз начал прорабатывать поддержку производителей зерна, столкнувшихся со сложностями при продаже урожая. Среди рассматривавшихся вариантов были именно закупочные интервенции, при которых государство выкупает часть зерна в интервенционный фонд. Такая мера применяется для стабилизации внутреннего рынка и поддержки закупочных цен.