Лувр не учится: После кражи века в музее нашли распахнутое окно

В парижском Лувре обнаружили настежь открытое окно, выходящее на набережную Сены, откуда в октябре 2025 года грабители проникли в музей и похитили восемь драгоценностей французской короны. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на источник.

«Большая лестница или подъёмная платформа позволили бы кому угодно проникнуть в музей», — сказал источник телеканала.

Инцидент произошёл в воскресенье, 3 мая, в Большой галерее крыла Денон. Окно обнаружили открытым до начала приёма посетителей. Оно расположено на втором этаже здания и выходит на набережную Франсуа Миттерана — к тому месту, где во время ограбления установили подъёмную платформу. Причины произошедшего пока не установлены. По одной из версий, неисправность старого механизма позволила ветру распахнуть створку. Согласно другой, окно могли оставить незакрытым после смены флага сотрудники пожарной службы музея.

Открытие вызвало новые вопросы к системе защиты Лувра. Во время ограбления 19 октября 2025 года преступники похитили восемь украшений, ущерб от кражи оценили в 88 миллионов евро. Найти драгоценности до сих пор не удалось. Единственной обнаруженной ценностью стала корона императрицы Евгении, которую нашли сильно повреждённой. Её реставрация ещё не началась.

После ограбления музей усилил защиту некоторых уязвимых участков, установил противотаранные заграждения и дополнительные датчики на произведениях искусства. Однако полноценное обновление инфраструктуры затягивается: открытие нового центра управления безопасностью и внедрение периметрального видеонаблюдения ожидаются не раньше чем через год. Представители профсоюзов считают принятые меры недостаточными. По их словам, обучение сотрудников охраны действиям при новых угрозах практически не продвинулось из-за нехватки финансирования.

Руководство музея указывает на сложность обеспечения абсолютной безопасности объекта площадью 244 тысячи квадратных метров, который ежегодно принимает около девяти миллионов посетителей. Тем временем Лувру предстоит масштабная реконструкция стоимостью около миллиарда евро. Проект предусматривает новый вход и создание специального пространства для «Моны Лизы». По оценке нового главы музея Кристофа Лерибо, работы могут занять 15 лет.

Ранее Лувр оказался закрыт для посетителей из-за студенческих протестов, а его потенциальные потери от продажи билетов могут достигать почти 40 тысяч евро за час работы. По предварительным расчётам на основе прежних финансовых показателей музея, за день простоя он рискует недополучить около 350 тысяч евро. Представители администрации подтвердили, что из-за демонстрации музей не смог начать работу по расписанию. Протестующие перекрыли доступ через знаменитую стеклянную пирамиду и проход Ришельё.