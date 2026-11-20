«Львов может быть в прикупе»: Медведев рассказал, что может достаться Польше от Украины
Медведев допустил, что Львов может достаться Польше на фоне споров о НАТО
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Львов возможным «прикупом» для Польши. Так он отреагировал на обсуждение вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки.
«Впрочем… если под такими территориями понимать всю Украину, за исключением Галиции, это иная ситуация. Львов/Лемберг может быть в прикупе для Польши и прочих оголтелых друзей», — написал политик в телеграм-канале.
Поводом для заявления стали публикации западных СМИ, в которых вновь обсуждается возможность принятия Украины в обновлённый Североатлантический альянс в обмен на отказ Киева от части территорий.
Медведев резко раскритиковал подобную инициативу. Он напомнил, что перспектива вступления Украины в НАТО стала, по оценке российской стороны, одной из причин начала военного конфликта. Сам альянс зампред Совбеза охарактеризовал как враждебный России военный блок.
Речь в рассуждениях политика зашла не только о Донбассе, но и о всей остальной территории Украины. В качестве исключения Медведев упомянул Галицию — историческую область на западе страны, включающую Львов. При этом он допустил, что и сам город может оказаться предметом интереса Польши.
Дискуссия о возможном обмене территорий на членство в НАТО возобновилась после недавних переговоров России, США и Украины. Ранее Life.ru сообщал, что американская сторона впервые предложила Владимиру Зеленскому обсудить вывод украинских войск из Донбасса в обмен на вступление в альянс.
Зеленский тогда заявил, что Киев не готов отказываться от территорий. Вместе с тем он допустил вынесение подобного предложения на обсуждение общества при условии предоставления конкретных гарантий безопасности со стороны западных партнёров, сохранения сильной украинской армии и финансирования восстановления страны.
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