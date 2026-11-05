Ещё девять детей могут воссоединиться со своими близкими на Украине уже в ноябре благодаря совместной гуманитарной работе России и первой леди США Мелании Трамп. Подготовка нового этапа возвращения детей к семьям ведётся на фоне встречи представителей Москвы и Киева в Белом доме, где одной из тем стали гуманитарные вопросы. Об этом сообщила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

По словам детского омбудсмена, Россия продолжает работу по воссоединению детей с родственниками при содействии международных партнёров. Очередной этап этой деятельности планируется провести в ноябре совместно с первой леди США. Предполагается помочь девяти несовершеннолетним вернуться к близким, находящимся на Украине.

«В ноябре готовим очередной совместный с первой леди США этап воссоединения — планируем помочь девяти детям вернуться к близким на Украине», — написала Львова-Белова в мессенджере Max.

Омбудсмен подчеркнула, что возвращение детей в семьи стало одной из гуманитарных тем, поднятых на встрече в Белом доме. По её словам, работа в этом направлении ведётся аппаратом уполномоченного последовательно, по поручению президента России Владимира Путина и во взаимодействии с международными партнёрами.

Отдельно Львова-Белова отметила личную роль Мелании Трамп в содействии гуманитарным инициативам. Российская сторона продолжает координировать усилия по возвращению несовершеннолетних к родственникам, а участие первой леди США помогает поддерживать международные контакты по этому вопросу.

«Благодарю Меланию Трамп за личное участие и содействие в возвращении детей к родным», — добавила детский омбудсмен.

Напомним, 5 ноября Мелания Трамп провела в Белом доме встречу с представителями России и Украины, посвящённую гуманитарным вопросам. Российскую сторону представляли Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее Life.ru писал, что первая леди США Мелания Трамп передала личные письма Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому во время встречи представителей России и Украины в Белом доме 5 ноября. Послание российскому президенту она вручила спецпредставителю главы государства Кириллу Дмитриеву, а письмо Зеленскому — руководителю фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давиду Арахамии, при этом содержание обращений не раскрывается. Встреча была посвящена гуманитарной операции в Алешках Херсонской области, где с 27 октября по 1 ноября действовало временное прекращение огня, позволившее доставить жителям помощь и провести эвакуацию.