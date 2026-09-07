Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила РИА «Новости» о возможной переориентации украинских колл-центров с финансового мошенничества на вовлечение людей в диверсии.

По её словам, власти и банки принимают меры для ограничения вывода денег из России, поэтому преступные структуры могут изменить направление работы. Львова-Белова отметила, что, по имеющимся данным, на Украине действуют более 500 таких колл-центров, ежедневно совершающих свыше миллиона звонков.

Она подчеркнула, что потенциальная угроза особенно высока для детей. В этом году за парты вернулись 18 миллионов школьников, и при нынешних объёмах обзвона колл-центры теоретически могут связаться с каждым ребёнком чуть более чем за две недели.

Ранее стало известно, что на Украине работают около 2 тыс. мошеннических колл-центров, примерно половина из них платит силовикам за защиту от проверок и обысков. После назначения Руслана Кравченко генпрокурором ежемесячная «абонплата» выросла с $20 тыс. до $24 тыс., а изменение долей могло привести к передаче НАБУ данных о системе прикрытия.