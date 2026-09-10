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Регион
Опубликовано 10 сентября, 12:21

Любимова выразила соболезнования после смерти режиссёра Шаровского

Обложка © Telegram / Ольга Любимова

Обложка © Telegram / Ольга Любимова

Министр культуры России Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью главного режиссёра Азербайджанского государственного академического русского драматического театра Александра Шаровского. По её словам, он внёс большой вклад в сохранение и развитие русской театральной школы за рубежом.

«Александр Шаровский принимал активное участие в популяризации русской драматической школы, объединяющей наши народы», — отметила Любимова.

Министр подчеркнула, что преданность Шаровского профессии оставила заметный след в памяти коллег и всех, кто работал с ним на протяжении многих лет.

О смерти народного артиста Азербайджана стало известно 9 сентября. Шаровский ушёл из жизни на 79-м году. В начале сентября он был госпитализирован в Центральную клиническую больницу Баку, где находился в реанимации. За свою карьеру режиссёр создал более 50 актёрских образов и поставил свыше 50 спектаклей. Также он работал над телевизионными постановками и снимался в кино.

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Ранее сообщалось, что бывший первый заместитель губернатора Челябинской области и экс-руководитель агрохолдинга «Равис» Андрей Косилов умер в возрасте 65 лет. Глава региона Алексей Текслер выразил соболезнования его семье, назвав его государственным деятелем и предпринимателем.

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