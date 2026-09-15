Любимый хлеб — тоже реклама? В ГД вступились за девушку после претензии «Золотого Яблока» из-за духов

Опубликованные скриншоты девушки, которой «Золотое Яблоко» направило досудебную претензию, похожи на обычное обсуждение покупки парфюмерии, а не на продвижение какого-то магазина. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачёв, комментируя позицию компании.

«Смотрим на скриншоты и видим самый обыкновенный диалог. Люди обсуждают тему покупки парфюмерии. Безоговорочной хвалебной риторики и явного превознесения одного магазина перед другим не наблюдается», — отметил парламентарий.

Толмачёв пояснил, что ситуация могла бы перейти в другую юридическую плоскость, если бы у героини действительно был рекламный договор с каким-либо магазином. В этом случае публикацию следовало бы маркировать по закону. Однако сама девушка утверждает, что никаких контрактов и заказов на размещение рекламы не заключала.

Она просто поделилась своим покупательским опытом и упомянула несколько магазинов, торгующих косметикой», Александр Толмачёв депутат

По словам Толмачёва, в подобных ситуациях важно соблюдать разумную меру. Иначе можно дойти до крайности, при которой любое упоминание бренда в бытовом разговоре начнут расценивать как рекламу.

«И тогда невозможно будет ни обсудить покупки с родными, ни посоветовать друзьям и близким любимый хлеб или вкусные яблоки. Верю, что в этой истории здравый смысл и равновесие возьмут верх», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее «Золотое Яблоко» направило досудебную претензию девушке, рассказавшей о духах из другого магазина. Покупательница нашла аромат за 13,8 тысячи рублей — вдвое дешевле — и оставила ссылку на продавца в комментариях. После огласки представители сети заявили Life.ru, что хвалебная риторика и ссылки на другие магазины могут считаться признаками рекламы.