«Любить никто не обязан»: Бизнесмен Мельниченко высказался о расчёте в отношениях с Западом

России не следует пытаться заставить Запад полюбить и понять её — важнее изменить сложившийся баланс рисков и интересов. Такое мнение предприниматель Андрей Мельниченко высказал в интервью Дмитрию Саймсу в программе «Большая игра» на «Первом канале».

По словам Мельниченко, западные элиты сегодня относятся к России «не совсем дружелюбно», что создаёт определённые ограничения. При этом он предложил задуматься не о том, удастся ли изменить это отношение, а о более практической цели.

«Заставить себя понять, заставить себя полюбить — это не совсем правильная задача. Гораздо правильнее задача — это изменить баланс рисков и баланс интересов», — сказал Мельниченко.

Предприниматель также не согласился с представлением о Западе как о единой политической и экономической силе. По его мнению, он фрагментирован, а у разных его частей существуют собственные политические и экономические интересы. Поэтому Москве, считает Мельниченко, необходимо понимать эти различия, не отказываясь при этом от собственных интересов.

Понимание ограничений и языка собеседника, по его словам, позволяет менять существующий баланс рисков и интересов. При этом учитывать позицию другой стороны, как следует из рассуждений бизнесмена, не означает ей соответствовать.

Мельниченко также призвал смотреть дальше текущего противостояния и задуматься, каким станет мир через некоторое время, поскольку сейчас он переживает «большие изменения». По его мнению, не стоит ставить целью добиться полного понимания со стороны других государств или считать, что Россия сама способна точно понять и учесть интересы всех остальных.

Ранее Life.ru писал, что в Европе признали растущие сложности с согласованием новых масштабных санкций против России. Причиной называют различия позиций и интересов отдельных стран ЕС.