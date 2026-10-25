Любителей бургеров и картошки фри предупредили о риске прожить на 10 лет меньше
Диетолог Бобровский предупредил о риске потерять до 10 лет жизни из-за фастфуда
Обложка © magnific
Ежедневное употребление фастфуда может сократить продолжительность жизни на 3–10 лет. Такую оценку привёл врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с изданием «Абзац». По словам специалиста, постоянное присутствие такой пищи в рационе повышает риск серьёзных заболеваний.
«Есть косвенные оценки таких последствий. И по ним речь идёт о сокращении жизни примерно на 3–10 лет. Это при условии ежедневного употребления фастфуда — в зависимости от того, какая именно это еда и какой объём она составляет в рационе», — пояснил Бобровский.
Специалист предупредил, что избыток калорий, соли и трансжиров увеличивает нагрузку на организм. При несбалансированном питании возрастает вероятность развития инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.
Опасность представляет и недостаток клетчатки, которая необходима для нормальной работы пищеварительной системы. Кроме того, при приготовлении некоторых продуктов во фритюре образуется акриламид — вещество, потенциально повышающее онкологические риски.
Влияние отдельных продуктов на здоровье ранее оценили исследователи Мичиганского университета. В работе, опубликованной в журнале Nature Food, учёные рассчитали, что употребление одного хот-дога соответствует потере примерно 36 минут здоровой жизни.
Бобровский подчеркнул, что значение имеют не только частота употребления фастфуда, но и его состав, размер порций и доля в общем рационе. Поэтому оценку возможной потери 3–10 лет нельзя считать точным прогнозом для каждого любителя быстрого питания.
Ранее Life.ru рассказывал, как часто можно позволять себе фастфуд без существенного вреда для здоровья. Диетолог Екатерина Казачкова рекомендовала ограничивать употребление подобных блюд и следить за общей калорийностью рациона. По её словам, избыток вредной пищи способствует набору веса, появлению отёков и повышению риска заболеваний.