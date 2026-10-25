Любителей бургеров и картошки фри предупредили о риске прожить на 10 лет меньше

Ежедневное употребление фастфуда может сократить продолжительность жизни на 3–10 лет. Такую оценку привёл врач-диетолог Андрей Бобровский в беседе с изданием «Абзац». По словам специалиста, постоянное присутствие такой пищи в рационе повышает риск серьёзных заболеваний.

«Есть косвенные оценки таких последствий. И по ним речь идёт о сокращении жизни примерно на 3–10 лет. Это при условии ежедневного употребления фастфуда — в зависимости от того, какая именно это еда и какой объём она составляет в рационе», — пояснил Бобровский.

Специалист предупредил, что избыток калорий, соли и трансжиров увеличивает нагрузку на организм. При несбалансированном питании возрастает вероятность развития инсулинорезистентности, сахарного диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний.

Опасность представляет и недостаток клетчатки, которая необходима для нормальной работы пищеварительной системы. Кроме того, при приготовлении некоторых продуктов во фритюре образуется акриламид — вещество, потенциально повышающее онкологические риски.

Влияние отдельных продуктов на здоровье ранее оценили исследователи Мичиганского университета. В работе, опубликованной в журнале Nature Food, учёные рассчитали, что употребление одного хот-дога соответствует потере примерно 36 минут здоровой жизни.

Бобровский подчеркнул, что значение имеют не только частота употребления фастфуда, но и его состав, размер порций и доля в общем рационе. Поэтому оценку возможной потери 3–10 лет нельзя считать точным прогнозом для каждого любителя быстрого питания.