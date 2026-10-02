Любовь через еду: Психолог объяснила, почему после свадьбы супруги незаметно набирают вес

Стабильные отношения способны менять пищевые привычки супругов и снижать прежний контроль за рационом. Об этом РИАМО рассказала психолог и психотерапевтический кинезиолог Елена Шаронова.

По её словам, пока человек находится в поиске партнёра, он может больше следить за внешностью и питанием. После создания устойчивых отношений такое напряжение ослабевает, а вместе с ним иногда снижается и внимание к собственному рациону.

Дополнительным фактором становятся привычки второй половины. Если один из супругов любит плотные поздние ужины, сладости или снеки, другому со временем становится сложнее придерживаться прежнего режима питания.

Шаронова отметила, что еда также может превратиться в способ проявления заботы. Если у пары не хватает времени на прогулки, совместные занятия и разговоры, общение порой начинает всё чаще строиться вокруг еды.

На рацион способны влиять и стресс, тревога, нехватка отдыха или эмоциональной близости. В таких случаях пища может становиться одним из способов получить удовольствие или отвлечься от неприятных переживаний.

Психолог советует супругам не воспринимать рацион партнёра как обязательный для себя. Размер порций и пищевые потребности могут отличаться, поэтому каждому важно ориентироваться на собственный режим и состояние.

При проблемах с весом Шаронова рекомендует учитывать не только питание, но и психологическое состояние, а также добавлять посильную физическую активность. Начинать можно с небольших прогулок или лёгкой зарядки, не пытаясь сразу резко изменить привычный образ жизни.

Ранее Life.ru рассказывал, что домашние пищевые привычки супругов могут мешать снижению веса. Диетолог отмечала, что рацион одного партнёра нередко влияет на питание другого.