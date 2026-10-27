Любовь ещё угасла не совсем: «Потомок» жены Пушкина подралась с возлюбленным на ножах

Романтические отношения художницы, называющей себя дальней родственницей Натальи Гончаровой, супруги Александра Пушкина, обернулись кровавым конфликтом в центре Москвы. После выяснения отношений в битве на ножах её 31-летнего спутника госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщает сайт MK.Ru.

Инцидент произошёл 26 октября около полуночи на Рождественском бульваре. Между женщиной и её кавалером вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В какой-то момент участники конфликта пустили в ход холодное оружие.

Свидетели происходящего обратились за помощью в экстренные службы. Прибывшие медики обнаружили у мужчины несколько ножевых ранений и доставили его в больницу.

Сама художница также не вышла из потасовки невредимой. Женщина получила ранение голени, однако от предложенной медицинской помощи отказалась. Обстоятельства ночного происшествия выясняются.