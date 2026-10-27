Любовь ещё угасла не совсем: «Потомок» жены Пушкина подралась с возлюбленным на ножах
В Москве художница и её возлюбленный получили ножевые ранения после ссоры
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Романтические отношения художницы, называющей себя дальней родственницей Натальи Гончаровой, супруги Александра Пушкина, обернулись кровавым конфликтом в центре Москвы. После выяснения отношений в битве на ножах её 31-летнего спутника госпитализировали с многочисленными ранениями. Об этом сообщает сайт MK.Ru.
Инцидент произошёл 26 октября около полуночи на Рождественском бульваре. Между женщиной и её кавалером вспыхнула словесная перепалка, которая быстро переросла в драку. В какой-то момент участники конфликта пустили в ход холодное оружие.
Свидетели происходящего обратились за помощью в экстренные службы. Прибывшие медики обнаружили у мужчины несколько ножевых ранений и доставили его в больницу.
Сама художница также не вышла из потасовки невредимой. Женщина получила ранение голени, однако от предложенной медицинской помощи отказалась. Обстоятельства ночного происшествия выясняются.
Ранее Life.ru сообщал о другой трагической ссоре бывших возлюбленных в Москве, закончившейся смертельным ножевым ранением. По версии следствия, 22 октября модель ударила пришедшего к ней мужчину ножом во время конфликта в квартире на Нижегородской улице. Пострадавший скончался на месте. Девушке предъявили обвинение в убийстве, однако свою вину она не признала.