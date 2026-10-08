Любовь к Богу и народу: В РПЦ рассказали, почему Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского 

8 октября в Русской Православной Церкви отмечается день памяти преподобного Сергия Радонежского — уникального святого, человека, который действительно хотел бежать от мира. Он стремился к такому монашеству, как в древние века, когда люди уходили в далёкие пустыни. Об этом Life.ru рассказал священник РПЦ, проповедник, миссионер Стахий Колотвин.

В отличие от своего брата, который отправился в московский монастырь, Сергий не пошёл ни в одну из существующих к тому моменту обителей. Он ушёл в глубокие леса. Место, где сейчас находится Сергиев Посад, в то время было самым глухим из возможных — между его родным Ростовом Великим, где он родился и вырос, и Москвой, столицей нашей Родины. Стахий Колотвин Священник РПЦ, проповедник, миссионер

Спустя десятилетия, когда он стал знаменитым настоятелем и вокруг него собралось множество монахов, а его ученики начали основывать новые монастыри в разных уголках Русской земли и особенно Русского Севера, ему предложили возглавить Русскую Церковь после смерти святителя Алексия, митрополита Московского. Однако он отказался.

«Это был человек, который как был монахом, бегущим от мира, так им и остался. Но даже убежавший от мира монах, если он ведёт святую жизнь, никогда не будет чужд состраданию. Он никогда не забудет свой народ и тех людей, которые приходят к нему за советом и наставлением», — отметил собеседник Life.ru.

При этом для святого не было разницы, приходит ли к нему простой человек со своими малыми житейскими проблемами или сам великий князь. Когда Дмитрий Донской пришёл к нему с вопросом о выживании целого народа, для Сергия Радонежского забота о князе и благословение на смертельную битву в защиту Родины, православной веры и русского народа стали абсолютно естественным молитвенным действием. Это действие связывало его стремление к Богу и любовь к Создателю с любовью к ближнему и к своему народу.

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