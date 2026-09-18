Любовь – это отсудить у него 132 миллиона: Владелец Love is подал в суд на «Магнит»

Владелец бренда Love is потребовал взыскать 132,1 млн рублей с производителя чипсов «Московский картофель» и операционной компании сети «Магнит» АО «Тандер». Соответствующая запись появилась в картотеке Арбитражного суда Калужской области.

Поводом для разбирательства стала рекламная акция «Любовь в каждой пачке». Правообладатель счёл использованное в её оформлении изображение влюблённых мальчика и девочки слишком похожим на фирменных персонажей Love is.

Иск нидерландской Minikim Holland B.V. поступил в суд 14 сентября. Ответчиками по делу указаны ООО «Московский картофель» и АО «Тандер».

Гендиректор лицензионного агентства Megalicense Захар Назаренко говорил, что изображение, по мнению правообладателя, сходно до степени смешения с персонажами Love is. По его словам, разрешения на использование соответствующего контента компании не получали.

«Мы были готовы договориться c «Московским картофелем», однако компания заявила, что не заинтересована в урегулировании», — рассказывал Назаренко.

Акция «Любовь в каждой пачке» проходила с 1 февраля по 31 марта и была приурочена ко Дню святого Валентина. Организаторы планировали выпустить по 512 тысяч пачек чипсов двух вкусов, сохранив за собой возможность изменить тираж.

В «Магните» подтвердили, что знают об иске, однако сочли преждевременным обсуждать детали судебного спора. «Московский картофель» публично ситуацию не комментировал.

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