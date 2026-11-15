Руководители крупных компаний всё чаще нанимают частных детективов, специалистов по безопасности и профессиональных свах, чтобы обезопасить себя во время романтических знакомств. Бизнесмены опасаются шантажа, утечки личной информации и попыток выведать корпоративные секреты через отношения. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Стоимость подобных услуг может достигать 500 тысяч долларов, или около 41 миллиона рублей. По данным издания, глава брачного агентства Linx Dating Эми Андерсен подбирает партнёров представителям технологического бизнеса, предварительно проверяя кандидатов и предлагая им подписать соглашения о неразглашении. Минимальная стоимость обслуживания составляет 75 тысяч долларов.

Для сохранения конфиденциальности состоятельные клиенты отказываются от свиданий в популярных ресторанах и выбирают небольшие кафе в будние дни. В некоторых случаях встречи организуют на закрытых площадках, а имена участников скрывают даже от обслуживающего персонала.

Особенно необычный случай описал представитель консьерж-службы Knightsbridge Circle Стюарт Макнил. Однажды он устроил свидание двух известных людей в отдельной ложе стадиона во время концерта. Чтобы скрыть пару от посторонних взглядов, организатор нанял массовку, которая заполнила помещение и создала впечатление обычной дружеской компании.

Другие клиенты предпочитают полностью исключить риск раскрытия домашнего адреса. Так, инвестор Елена Нуньес попросила консультанта по безопасности арендовать жильё через Airbnb, чтобы встречаться с партнёрами за пределами собственного дома.

По информации WSJ, специалисты также проверяют цифровой след потенциальных спутников, судебную историю и возможные репутационные риски. Особое внимание уделяется так называемым любовным ловушкам, когда романтические отношения используются для получения денег или конфиденциальной информации.