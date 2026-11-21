Любовь прошла, остался глютен: Мужчина пытался убить жену с помощью буррито
В США судят мужчину за попытку убить жену с целиакией с помощью буррито
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В США 43-летнего мужчину обвинили в намеренном отравлении собственной жены с помощью глютена, который ей противопоказан из-за целиакии. После семейного конфликта у женщины распух язык, и она потеряла сознание. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные материалы.
Инцидент произошёл в городе Ванкувер, штат Вашингтон. По версии следствия, Джеймс Лоуренс Джейкобсон принёс домой буррито и положил пакет рядом с безглютеновым хлебом, который только что приготовила супруга.
Женщина попросила убрать еду, предупредив об опасности тяжёлой реакции. Однако мужчина, как утверждается в документах, разозлился и с силой бросил пакет возле свежей выпечки.
На этом конфликт не закончился. Джейкобсон развернул буррито, прикоснулся к пшеничной лепёшке, а затем во время продолжающейся перепалки вытер руки о лицо жены.
Вскоре пострадавшая почувствовала резкое ухудшение самочувствия. По данным полиции, у неё начался сильный отёк языка, после чего она упала на пол.
Дети супругов подтвердили правоохранителям, что отец прекрасно знал о заболевании матери и тяжёлых последствиях контакта с запрещёнными для неё продуктами. Теперь американцу вменяют умышленное использование вредного вещества для загрязнения пищи. Мужчину освободили под залог до следующего судебного заседания.
Ранее Life.ru рассказывал, как американец обвинил супругу в намерении подмешивать опасные вещества в его напитки и подал иск к разработчику ChatGPT, утверждая, что женщина использовала нейросеть при подготовке преступления. Уголовное преследование супруги прекратили в апреле 2026 года из-за недостаточности доказательств.