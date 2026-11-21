В США 43-летнего мужчину обвинили в намеренном отравлении собственной жены с помощью глютена, который ей противопоказан из-за целиакии. После семейного конфликта у женщины распух язык, и она потеряла сознание. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на судебные материалы.

Инцидент произошёл в городе Ванкувер, штат Вашингтон. По версии следствия, Джеймс Лоуренс Джейкобсон принёс домой буррито и положил пакет рядом с безглютеновым хлебом, который только что приготовила супруга.

Женщина попросила убрать еду, предупредив об опасности тяжёлой реакции. Однако мужчина, как утверждается в документах, разозлился и с силой бросил пакет возле свежей выпечки.

На этом конфликт не закончился. Джейкобсон развернул буррито, прикоснулся к пшеничной лепёшке, а затем во время продолжающейся перепалки вытер руки о лицо жены.

Вскоре пострадавшая почувствовала резкое ухудшение самочувствия. По данным полиции, у неё начался сильный отёк языка, после чего она упала на пол.

Дети супругов подтвердили правоохранителям, что отец прекрасно знал о заболевании матери и тяжёлых последствиях контакта с запрещёнными для неё продуктами. Теперь американцу вменяют умышленное использование вредного вещества для загрязнения пищи. Мужчину освободили под залог до следующего судебного заседания.