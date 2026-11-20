Подозрения в измене мужа обернулись заказным убийством за 1,3 миллиона рупий (около 1,1 миллиона рублей) в Индии. По версии полиции, 41-летняя Мона Агарвал наняла киллеров, чтобы избавиться от предполагаемой любовницы супруга. Жертвой стала 35-летняя сотрудница авиакомпании Варша Туркар, сообщает NDTV.

Преступление произошло 14 ноября в штате Махараштра. Варша приехала на праздники к родственникам и отправилась на прогулку со знакомым бизнесменом Нитешем Агарвалом. На обратном пути пара остановилась возле храма Шивы в лесу, где на женщину напали трое мужчин с ножами. От полученных ранений она скончалась на месте.

Полиция создала шесть следственных групп и за четыре дня изучила записи почти 200 камер видеонаблюдения. Выяснилось, что за автомобилем Нитеша следили трое мужчин на мотоцикле. Одного из подозреваемых задержали 19 ноября, после чего следователи вышли на предполагаемую заказчицу.

Как установили правоохранители, Мона подозревала супруга в отношениях с погибшей и через соседа договорилась с организатором убийства. За устранение соперницы исполнителям пообещали 1,3 миллиона рупий. Передвижения Варши отслеживали через GPS-систему автомобиля Нитеша, зарегистрированного на его жену.

Всего по делу задержаны четыре человека, включая Мону Агарвал. Ещё двое предполагаемых участников преступления находятся в розыске.

Ранее в Индии супружеская пара расправилась с беременной любовницей мужа, а её останки уложили в чемодан и отправили поездом на другой конец страны. Пассажиры общего вагона поезда Tamil Nadu Express, который шёл около двух тысяч километров из Чиннаи в Дели, пожаловались на резкий запах от красного чемодана, лежавшего на полке. Прибывшие дорожные полицейские вскрыли багаж и нашли внутри расчленённые останки женщины.