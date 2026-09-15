Любовницу сотрудника офиса генпрокурора Украины оставили под стражей

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины оставила Елизавету Ивахненко под стражей до 2 ноября. Возможность выйти под залог в размере 20 миллионов гривен сохраняется.

Суд отклонил жалобы защиты и не стал менять решение первой инстанции. Постановление вступило в силу сразу после оглашения и дальнейшему обжалованию не подлежит, сообщает украинское издание «Новости.LIVE».

Ивахненко проходит по делу об отмывании денег. Украинские СМИ называют её сожительницей начальника департамента офиса генпрокурора Сергея Кропивы. Первоначально женщину отправили под стражу на 60 дней. Размер залога составил около 449 тысяч долларов.

Самого Кропиву ранее также поместили в СИЗО. Ему разрешили внести 120 миллионов гривен, что составляет примерно 2,6 миллиона долларов. Оба фигурируют в материалах операции «Карфаген». НАБУ опубликовало записи разговоров людей под псевдонимами «Канцлер» и «Муза». Их настоящие имена официально не раскрываются, однако украинский Центр противодействия коррупции утверждает, что речь идёт о Кропиве и Ивахненко.

По версии следствия, участники схемы получали деньги от мошеннических колл-центров за невмешательство в их деятельность. Средства якобы легализовывали через покупку недвижимости и ценностей, а также оформляли как доходы близких людей.

На фоне операции «Карфаген» разгорелся конфликт между генпрокурором Украины Русланом Кравченко и руководством НАБУ. Он подписал уведомление о подозрении директору бюро Семёну Кривоносу и заявил, что документ отправили по почте. Как писал Life.ru, противостояние началось после того, как расследование о покровительстве мошенническим колл-центрам затронуло сотрудников Генпрокуратуры.