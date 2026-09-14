Уведомление о предъявлении обвинения главе НАБУ отправили почтой

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что уведомление о подозрении директору НАБУ Семёну Кривоносу отправили по почте. Документ он подписал лично. Об этом подавший заявление об отставке глава ведомства написал в соцсетях.

«Почтовое отправление фиксирует дату, содержание, маршрут и факт доставки, поэтому не оставляет пространства для манипуляций», — заявил Кравченко.

По его словам, сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, а документ направили предусмотренным украинским законодательством способом.

Ранее Кравченко сообщил, что подозревает руководителя НАБУ в подделке официальных документов и фиктивном усыновлении. Сам Кривонос в приведённом сообщении эту информацию не комментировал. После этого генпрокурор объявил, что находится за границей. Свой отъезд он назвал служебной командировкой, во время которой намерен рассказать иностранным партнёрам о ситуации в украинских антикоррупционных органах.

Конфликт разгорелся на фоне операции НАБУ и САП по делу о предполагаемом покровительстве мошенническим колл-центрам. По версии следствия, чиновники получали деньги за невмешательство в их работу, а затем легализовывали средства через покупку недвижимости и ценностей. Ранее Life.ru сообщал об отставке Кравченко. Решение последовало после того, как расследование НАБУ затронуло сотрудников его ведомства.