Любыми путями: Путин рассказал о попытках Запада вернуть былое лидерство
Путин: Запад пытается любыми путями вернуть утраченное лидерство
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Западные страны пытаются любыми способами вернуть утраченное лидерство, причём конкуренция всё чаще принимает неприглядные формы на государственном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.
Российский лидер напомнил, что западные страны долгое время представляли свободную конкуренцию как один из незыблемых принципов мировой экономики. Однако теперь, по его словам, сами прибегают к другим методам в борьбе за свои позиции.
«Наши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть своё былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы», — заявил Путин.
Президент подчеркнул, что речь идёт уже не только о соперничестве отдельных компаний или экономик. По его словам, подобные инструменты применяются на государственном уровне.
Заявление прозвучало в ходе Делового форума БРИКС, проходящего в рамках мероприятий объединения в Индии. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Нью-Дели.
Ранее сообщалось, что Путин вывел формулу успеха БРИКС. Российский лидер обратил внимание, что в странах объединения сегодня проживает около половины населения планеты.
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