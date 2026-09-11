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Регион
Опубликовано 11 сентября, 12:52

Любыми путями: Путин рассказал о попытках Запада вернуть былое лидерство

Путин: Запад пытается любыми путями вернуть утраченное лидерство

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Западные страны пытаются любыми способами вернуть утраченное лидерство, причём конкуренция всё чаще принимает неприглядные формы на государственном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер напомнил, что западные страны долгое время представляли свободную конкуренцию как один из незыблемых принципов мировой экономики. Однако теперь, по его словам, сами прибегают к другим методам в борьбе за свои позиции.

«Наши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть своё былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что речь идёт уже не только о соперничестве отдельных компаний или экономик. По его словам, подобные инструменты применяются на государственном уровне.

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Заявление прозвучало в ходе Делового форума БРИКС, проходящего в рамках мероприятий объединения в Индии. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Нью-Дели.

Ранее сообщалось, что Путин вывел формулу успеха БРИКС. Российский лидер обратил внимание, что в странах объединения сегодня проживает около половины населения планеты.

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Никита Никонов
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