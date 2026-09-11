Любыми путями: Путин рассказал о попытках Запада вернуть былое лидерство

Западные страны пытаются любыми способами вернуть утраченное лидерство, причём конкуренция всё чаще принимает неприглядные формы на государственном уровне. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Деловом форуме БРИКС в Нью-Дели.

Российский лидер напомнил, что западные страны долгое время представляли свободную конкуренцию как один из незыблемых принципов мировой экономики. Однако теперь, по его словам, сами прибегают к другим методам в борьбе за свои позиции.

«Наши западные конкуренты сегодня пытаются любыми путями вернуть своё былое лидерство. Эта конкуренция сегодня обретает порой неприглядные формы», — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что речь идёт уже не только о соперничестве отдельных компаний или экономик. По его словам, подобные инструменты применяются на государственном уровне.

Заявление прозвучало в ходе Делового форума БРИКС, проходящего в рамках мероприятий объединения в Индии. В 2026 году председательство в БРИКС осуществляет Нью-Дели.

Ранее сообщалось, что Путин вывел формулу успеха БРИКС. Российский лидер обратил внимание, что в странах объединения сегодня проживает около половины населения планеты.