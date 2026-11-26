Россияне всё чаще предпочитают нейросети привычным способам выполнения рабочих задач. На эту тенденцию обратил внимание президент Владимир Путин во время конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта».

По словам главы государства, сотрудники компаний и органов власти нередко используют ИИ по собственной инициативе, не дожидаясь официального внедрения таких инструментов. Особенно опасным он назвал обращение к зарубежным моделям, поскольку это создаёт угрозу утечки персональных данных, коммерческой тайны и интеллектуальной собственности бизнеса.

«При этом нужно понимать, что встраивание искусственного интеллекта в операционные, производственные процессы может носить необратимый характер», — предупредил президент.

Ранее Life.ru рассказывал, что каждый четвёртый офисный работник загружает финансовые документы на сторонние интернет-платформы. Согласно исследованию Content AI, 18% опрошенных передают внешним сервисам персональные данные клиентов и коллег, а 13% — договоры с партнёрами. Эксперты предупреждают, что подобная практика может привести к попаданию конфиденциальной информации в чужие руки.