Сотрудники ради удобства и скорости обработки документов ставят под угрозу конфиденциальность корпоративной информации. Об этом RG.ru заявил заведующий кафедрой общего и проектного менеджмента Финансового университета Андрей Ксенофонтов.

«Пользователи жертвуют конфиденциальностью в угоду эффективной обработке данных», — сказал он.

Поводом для обсуждения проблемы стало исследование Content AI, оказавшееся в распоряжении газеты. По данным опроса, каждый четвёртый офисный работник обрабатывает через сторонние платформы финансовую документацию.

18% респондентов передают туда персональные сведения клиентов и коллег, 13% — договоры с партнёрами, почти 10% — материалы с коммерческой тайной. При этом 87% используют внешние инструменты для работы с PDF, а каждый десятый обращается к стороннему искусственному интеллекту.

Как объясняет Ксенофонтов, переданные файлы могут попасть в руки третьих лиц. Это создаёт предпосылки для мошенничества, злоупотреблений и даже шантажа. Таким образом, стремление упростить рабочие процессы способно обернуться серьёзными потерями для бизнеса.

Эксперт считает, что компаниям необходимо ограничить обработку корпоративной информации на сторонних интернет-ресурсах. Он также предлагает составить перечень сведений, которые запрещено выводить за пределы защищённой инфраструктуры. Если использование внешних платформ неизбежно, документы следует обезличивать, а персонал — регулярно обучать правилам информационной безопасности.

Одним из способов защитить корпоративную информацию может стать обработка документов без передачи данных во внешние сервисы. Ранее Life.ru рассказал об обновлении ИИ-платформы для бизнеса, которую можно развернуть на собственном оборудовании компании и использовать без подключения к интернету. В системе также предусмотрены разграничение прав доступа, контроль действий нейросетей и журналирование операций.