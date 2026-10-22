Люди худеют, портные богатеют: «Оземпик» запустил необычный бизнес-бум в США

Американцы всё чаще обращаются в ателье и мастерские по ремонту одежды из-за стремительного похудения на «Оземпике» и аналогичных препаратах. Вместо покупки нового гардероба жители США предпочитают перешивать старые вещи и укорачивать ремни, чтобы сэкономить деньги. Об этом сообщает Reuters.

Особенно заметно увеличился спрос на подгонку брюк, джинсов и кожаных аксессуаров. Некоторые мастерские теперь принимают десятки ремней от похудевших клиентов. Например, компания Cobblers Direct еженедельно укорачивает до 500 таких изделий, а число заказов на эту услугу растёт двузначными темпами.

Причина экономии не только в изменении фигуры. Препараты для снижения веса обходятся американцам недёшево, поэтому многие не спешат тратиться ещё и на одежду. Кроме того, люди опасаются покупать дорогие вещи, пока их вес продолжает меняться.

Согласно исследованию Gallup, лекарства класса GLP-1 для похудения принимают около 11% взрослого населения США. При этом опрос платформы Trimi показал, что примерно 80% пользователей продолжают носить неподходящую по размеру одежду, откладывая обновление гардероба в среднем на полгода.

На фоне нового тренда дополнительный поток покупателей получают секонд-хенды и магазины недорогих вещей. Производители одежды также начинают предлагать модели с регулируемым размером.