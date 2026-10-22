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Регион
Опубликовано 22 октября, 15:30

Люди худеют, портные богатеют: «Оземпик» запустил необычный бизнес-бум в США

Reuters: В США вырос спрос на портных из-за препаратов для похудения

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Американцы всё чаще обращаются в ателье и мастерские по ремонту одежды из-за стремительного похудения на «Оземпике» и аналогичных препаратах. Вместо покупки нового гардероба жители США предпочитают перешивать старые вещи и укорачивать ремни, чтобы сэкономить деньги. Об этом сообщает Reuters.

Особенно заметно увеличился спрос на подгонку брюк, джинсов и кожаных аксессуаров. Некоторые мастерские теперь принимают десятки ремней от похудевших клиентов. Например, компания Cobblers Direct еженедельно укорачивает до 500 таких изделий, а число заказов на эту услугу растёт двузначными темпами.

Причина экономии не только в изменении фигуры. Препараты для снижения веса обходятся американцам недёшево, поэтому многие не спешат тратиться ещё и на одежду. Кроме того, люди опасаются покупать дорогие вещи, пока их вес продолжает меняться.

Согласно исследованию Gallup, лекарства класса GLP-1 для похудения принимают около 11% взрослого населения США. При этом опрос платформы Trimi показал, что примерно 80% пользователей продолжают носить неподходящую по размеру одежду, откладывая обновление гардероба в среднем на полгода.

На фоне нового тренда дополнительный поток покупателей получают секонд-хенды и магазины недорогих вещей. Производители одежды также начинают предлагать модели с регулируемым размером.

Больше не самые толстые? Американские магазины избавляются от больших размеров из-за «Оземпика»
Больше не самые толстые? Американские магазины избавляются от больших размеров из-за «Оземпика»

Ранее Life.ru сообщал об изменениях на российском рынке лекарств, в том числе «Оземпика». После прекращения поставок оригинального препарата зарубежным производителем освободившуюся нишу заняли отечественные фармацевтические компании. При этом сокращение ассортимента импортных лекарств может ограничивать выбор доступных пациентам средств.

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Владимир Озеров
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