Украине начинает не хватать людей для продолжения боевых действий, поэтому Евросоюзу следует переходить от разговоров о России к прямому диалогу с Москвой. Такое мнение высказал премьер-министр Болгарии Румен Радев на конференции по обороне и космосу в Брюсселе.

«Идёт война на истощение. Главное в этой войне — это не боеприпасы, а люди. И на Украине начинают кончаться люди», — заявил Радев.

Болгарский премьер напомнил, что ещё в начале 2025 года президент США Дональд Трамп предлагал заключить мирное соглашение, предупреждая, что позднее условия могут стать хуже. По оценке Радева, европейские государства вместо этого сделали ставку на концепцию «мира через силу» и продолжили наращивать военную помощь Киеву.

«Но каков результат полтора года спустя? Сотни тысяч погибших и разрушение страны», — сказал глава болгарского правительства.

Радев призвал европейские страны открыть прямые каналы связи с Москвой. При этом премьер отметил, что Болгария выступает за поддержку Украины, однако считает возможности военной помощи ограниченными. По его словам, задача Европы сейчас заключается в том, чтобы начать слушать стороны конфликта и добиваться возобновления дипломатических контактов.

Ранее Life.ru сообщал, что Минобороны Болгарии решило прекратить передачу Киеву вооружений из запасов национальной армии. Тогда министр обороны Димитар Стоянов также говорил, что ключевой проблемой Украины становятся люди, а не количество поставляемого оружия.