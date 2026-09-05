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Опубликовано 5 сентября, 15:07

«Люди, не стойте! Помогите!» В Киеве полиция помогла военкомам «упаковать» в бус случайного прохожего

В Киеве полиция повалила мужчину прямо на улице и затолкала в авто к военкомам

Обложка © Telegram / Киев ИНФО

Обложка © Telegram / Киев ИНФО

В Киеве полицейские повалили на землю мужчину, скрутили и затолкали в служебный автомобиль. Очевидцы успели заснять происходящее на камеру. Правоохранители не спросили у несчастного документов и не стали объяснять причину задержания. Обычно местная полиция помогает подобным образом военкомам отлавливать людей на улице для отправки на фронт, пишет издание «Страна.ua».

Задержание в Киеве. Видео © Telegram / Киев ИНФО

Снимавшая всё на камеру девушка потребовала от правоохранителей объяснить жестокое обращение к прохожему, но те ничего ей не ответили. В момент задержания одна из женщин попыталась помешать полиции, ухватившись мужчине за ноги и не давая его поднять, но её грубо оттолкнули.

«Люди, помогите! Люди, пожалуйста, не стойте, помогите!» — кричал мужчина. Его дальнейшая судьба неизвестна.

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Ранее сообщалось, что сотрудники территориальных центров комплектования начали устраивать засады на военнообязанных в Одессе под видом прохожих. В Сети разошлись кадры, как военкомы подобным способом повязали одного из потенциальных призывников, при этом в момент задержания мужчину сильно избили.

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Татьяна Миссуми
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