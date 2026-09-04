Медсестра пешком прошла 54 км до позиций ВС РФ, чтобы избежать мобилизации в ВСУ
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Медсестра из Запорожья Елена Коваль пешком прошла 54 километра, чтобы добраться до российских военных и избежать мобилизации в ВСУ. Об этом она рассказала ТАСС.
По её словам, контракт с украинской армией её вынудили подписать, но уже на следующий день она взяла один пакет с вещами и ушла в сторону России. Она родилась в городе Днепрорудное и хорошо знала ту часть Запорожской области, где проходит линия фронта.
Путь занял два дня. В первый день она шла ровно, но потом сбилась с дороги и блуждала ещё сутки. Ей пришлось пробираться через овраги, разрушенные мосты, болота и колючую проволоку. Женщина падала, царапалась, но всё же дошла до российской стороны. Там её встретили и сопроводили военные.
«Я прошла 54 км пешком за два дня. Я шла ровно день, но заблудилась и ещё день целый потратила. Лезла этими оврагами, спускалась, падала, вылезала. Я пришла, у меня все ноги и руки были изрезаны, конечно. Я шла по линии фронта», — сказала Коваль.
Ранее на Украине вступили в силу новые правила отсрочки от мобилизации для работников предприятий. Теперь бронирование доступно только по основному месту работы — те, кто работает по совместительству, этой льготы лишились. Работодатели обязаны строго соблюдать лимиты на число забронированных сотрудников. Если компания превысит квоту, она должна будет сама отменить отсрочку через портал «Дия».
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