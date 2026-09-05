Люди в чёрном перекрыли британский порт Дувр, пробка растянулась на 6,4 километра

Автомобильная пробка длиной около 6,4 километра образовалась у крупнейшего паромного порта Великобритании. Утром 5 сентября десятки людей в чёрной одежде и балаклавах перекрыли основные дороги в Дувре, сообщает Sky News.

Протесты в порту Дувр. Видео © Х / Maxwellpainn

Участники акции заняли проезжую часть и круговые развязки возле гавани. Въезд и выезд оказались заблокированы, задержки для автомобилистов достигали 45 минут. Полиция графства Кент назвала происходящее протестом и начала переговоры с собравшимися. Сообщений о столкновениях или других инцидентах к этому моменту не поступало.

Паромный оператор DFDS предупредил пассажиров о проблемах с доступом к терминалам. Компания P&O Ferries заявила, что рейсы продолжают выполняться по расписанию, а опоздавших клиентов посадят на следующие доступные паромы.

Официально требования демонстрантов пока не объявлены. Некоторые участники связывали себя с движением Patriot Platform, а акцию — с протестом против прибытия мигрантов через Ла-Манш. Полиция эту версию не комментировала.

Дувр обеспечивает около трети британской торговли товарами с Евросоюзом на сумму £144 млрд. В 2024 году через порт прошли 9,35 млн пассажиров и более 2,16 млн грузовых автомобилей.

Ранее Life.ru рассказывал, что спасатели остановили попытку 82 мигрантов переправиться через Ла-Манш в Великобританию. Операция прошла к северу от Берк-сюр-Мер в регионе Па-де-Кале. Французское национальное общество морской спасательной службы установило связь с лодкой, на борту которой находились 23 мигранта. Проведению операции мешали погода, сильный прилив и расположенная поблизости ферма по выращиванию мидий.