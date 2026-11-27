Французский режиссёр Люк Бессон пошутил, что мог бы снять следующую часть «Терминатора», но только при условии, что главный герой фильма окажется способен на человеческие переживания. Об этом сообщает Variety.

По словам постановщика, он согласился бы работать над франшизой, если бы Терминатор в какой-то момент сел и признался, что скучает по своей маме.

При этом Бессон не считает, что совершил революцию в жанре боевика. Он объяснил, что в начале карьеры у него было больше возможностей экспериментировать, поскольку молодые режиссёры не всегда сталкиваются с жёстким контролем крупных киностудий.

«Когда у вас мало опыта, у вас есть вся эта свобода. Вы не находитесь под контролем крупных студий и 50 человек, которые говорят вам, почему вы не можете что-то сделать, потому что это слишком дорого», — приводит издание слова режиссёра.

Бессон считает, что именно творческая свобода позволяла ему пробовать необычные решения и искать собственный язык в кино.

Ранее сербский режиссёр Эмир Кустурица задумался о новом кинопроекте, главным героем которого мог бы стать президент России Владимир Путин. Постановщик признался, что с удовольствием взялся бы за фильм о российском лидере, однако для этого необходимо согласие самого главы государства.