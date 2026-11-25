«Надо делать наше лучше»: Российский режиссёр разнёс идею квот на иностранное кино
Режиссёр Кириллов выступил против квот на показ иностранных фильмов в России
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Введение квот на показ иностранных фильмов не решит проблему качества российского кино. Вместо ограничения зарубежного проката необходимо повышать уровень отечественных картин, заявил в разговоре с KP.ru режиссёр и сценарист Вячеслав Кириллов.
По его словам, российские кинотеатры и без дополнительных ограничений переживают непростые времена. В качестве примера режиссёр привёл недавний поход в кино вместе с семьёй, когда зрительный зал оказался полупустым.
«Как по мне, надо не ограничивать иностранное кино, а делать наше лучше», — подчеркнул Кириллов.
Режиссёр также обратил внимание на снижение профессиональных стандартов в киноиндустрии. По его мнению, сегодня практически любой человек, включая блогеров, считает себя способным стать актёром или режиссёром.
Кириллов отметил, что увеличение доли отечественных фильмов в прокате обеспечит российских кинематографистов дополнительной работой. Однако как деятель искусства он выступает за сохранение высоких требований к качеству картин и возможность знакомства зрителей с достижениями мирового кинематографа.
Режиссёр в эфире радио «Комсомольская правда» выразил надежду, что качественное зарубежное авторское кино останется доступным хотя бы на онлайн-платформах. Вместе с тем он призвал депутатов проконсультироваться с представителями отрасли перед принятием решения.
Напомним, накануне в Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранных фильмов. Документ также предусматривает введение компенсационного платежа за получение прокатного удостоверения: пять миллионов рублей для зарубежных игровых картин и три миллиона рублей для анимационных. Новые правила предлагается ввести с 1 марта 2027 года.