В Госдуме подготовили законопроект о квотировании иностранного кино, предусматривающий ограничения на показ зарубежных фильмов в российских кинотеатрах. Новые правила могут заработать уже с 1 марта 2027 года, сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа.

В течение года предлагается выделять специальные периоды, когда кинотеатры должны будут либо полностью отдавать экраны отечественным картинам, либо сводить время показа зарубежных лент к минимуму. Продолжительность таких ограничений не должна превышать половины квартала — около 45 дней.

График квотирования планируется утверждать с участием представителей российской киноиндустрии не позднее чем за 90 дней до начала календарного года. При этом условия ранее заключённых договоров о показе иностранных фильмов в период действия квот будут признаваться ничтожными.

Изменения затронут и финансовую сторону кинопроката. За получение прокатного удостоверения на зарубежный игровой фильм предлагается взимать пять миллионов рублей, на анимационный — три миллиона. Исключение сделают для картин из стран ЕАЭС, лауреатов определённых кинофестивалей и фильмов, обнародованных до 1993 года.

Кроме того, прокатчиков иностранного кино хотят обязать перечислять 10% кассовых сборов на развитие отечественного кинематографа. За нарушение правил квотирования предусмотрят административную ответственность, однако размеры штрафов пока не определены.

Напомним, инициатором введения квот выступил председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков. В сентябре прошлого года президент Владимир Путин обсуждал эту инициативу с министром культуры Ольгой Любимовой, а впоследствии рекомендовал ускорить подготовку соответствующих законопроектов. Уже в ноябре Михалков выразил уверенность в том, что Россия способна помочь европейскому кинематографу вернуться к созданию произведений с глубоким художественным смыслом.