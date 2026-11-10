Зрителям фильмов и сериалов не грозят штрафы за просмотр контента, дискредитирующего традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом в комментарии SHOT сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, разъяснив положения нового законопроекта.

Сергей Боярский объяснил, к кому будут применяться штрафы за дискредитацию традиционных духовно-нравственных ценностей в кино. Видео © SHOT

По словам депутата, ответственность предусмотрена исключительно для владельцев онлайн-кинотеатров и социальных сетей, а не для обычных пользователей. Штрафы могут последовать, если площадки откажутся удалять произведения, признанные нарушающими действующее законодательство.

При этом одного недовольства зрителей для запрета фильма или сериала недостаточно. Как пояснил Боярский, решение должно опираться на экспертное заключение Министерства культуры, подготовленное после рассмотрения жалоб на конкретное произведение.

Речь идёт именно о намеренной дискредитации традиционных ценностей или пропаганде их отрицания. Соответствующие ограничения на распространение такого контента действуют с 1 марта 2026 года, а обсуждаемый законопроект предусматривает административную ответственность за их нарушение.

Согласно инициативе, за отказ удалить запрещённые материалы владельцам площадок грозят штрафы до 20 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч для должностных лиц и до миллиона рублей для организаций. При повторном нарушении максимальная сумма для юридических лиц может вырасти до пяти миллионов рублей.

Боярский также подчеркнул, что за более чем полгода действия ограничений злоупотреблений при их применении не выявлено. При этом сами штрафы пока не вступили в силу: 9 ноября профильный комитет Госдумы рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении.

Ранее Life.ru сообщал, что комитет Госдумы одобрил законопроект о штрафах за дискредитацию традиционных ценностей в кино и сериалах. Инициатива предусматривает наказание как за распространение запрещённого контента, так и за отказ удалить его по требованию Роскомнадзора. Для владельцев сервисов предусмотрена возможность избежать штрафа при своевременном удалении произведения.