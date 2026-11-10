Режиссёр Никита Михалков считает, что Россия может помочь европейским кинематографистам вернуться к созданию фильмов с глубоким художественным смыслом. Так он ответил на вопрос РИА «Новости» о перспективах культурного диалога России и Запада.

По мнению Михалкова, в России бережнее относятся к французским и английским культурным традициям, чем в самих Франции и Англии. Такое отношение режиссёр связал с историческими потерями, которые пережила Россия.

В пример Михалков привёл пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году. По его словам, в России случившееся восприняли так, словно горел храм Христа Спасителя. Самостоятельного возвращения европейского кино к прежним традициям режиссёр пока не ждёт.

Ранее Никита Михалков заявил, что россиян, покинувших страну после начала специальной военной операции, можно простить, если они осознали свою ошибку. По словам режиссёра, некоторые уехавшие действительно пересмотрели свои взгляды, вернулись в Россию и признали, что поступили неправильно.