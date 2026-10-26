Люкс дошёл до рулона: В ЦУМе продают сумку Moschino за 138,5 тысячи рублей

В московском ЦУМе продают сумку, которую легко принять за рулон туалетной бумаги. За необычный аксессуар итальянского бренда Moschino просят 138 500 рублей. Именно такая цена указана в карточке товара на сайте универмага.

Модель получила название Item Bag. Белая цилиндрическая сумочка повторяет форму бумажного рулона, украшена фирменным рисунком и дополнена длинной серебристой цепочкой, позволяющей носить её на плече.

При этом туалетной бумаги в составе нет. Аксессуар на 90% изготовлен из полимерного материала и на 10% — из кожи. Высота сумки составляет всего 11 сантиметров, ширина — 10,5 сантиметра, а длина цепочки достигает 111 сантиметров.

Для Moschino подобные эксперименты давно стали частью фирменного стиля. Ещё основатель марки Франко Москино в 1983 году начал высмеивать излишнюю серьёзность высокой моды. Позднее бренд выпускал сумки в виде игрушечного медведя и кожаной косухи, а также духи во флаконе, напоминающем средство для мытья стёкол.

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