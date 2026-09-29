Цвет морской волны и кожа аллигатора: Редкую Birkin продают за £50 тысяч

Редкую сумку Hermès Birkin 25 из матовой кожи аллигатора цвета Vert d’Eau выставили на аукцион в Северном Уэльсе. Организаторы торгов рассчитывают выручить за аксессуар минимум 50 тысяч фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Торги пройдут вечером 29 сентября в аукционном доме Wilsons Auctions в Квинсферри. На официальном сайте организатора модель Hermès Birkin 25 Vert D'eau Matte Alligator действительно указана среди лотов нынешней продажи предметов роскоши.

Особенность сумки заключается в сочетании небольшого размера, редкого светло-зелёного оттенка и экзотической кожи. Аксессуар дополнен золотистой фурнитурой, а его состояние оценено как AA. Вместе с ним покупатель получит фирменные коробку и пылезащитный чехол.

Эксперты называют Birkin 25 одним из наиболее востребованных размеров модели. По словам специалиста Джеймса Константину, экземпляры такого цвета и исполнения появляются на вторичном рынке настолько редко, что их стоимость иногда приближается к 100 тысячам фунтов.

Модель Birkin появилась в 1984 году после знакомства британской актрисы Джейн Биркин с тогдашним руководителем Hermès Жан-Луи Дюма во время перелёта Париж — Лондон. По одной из самых известных версий, актриса пожаловалась ему, что не может найти подходящую вместительную сумку, после чего Дюма набросал будущий дизайн аксессуара.

Ранее сообщалось, что наследник Hermès Николя Пюэш ищет пропавшую долю в компании стоимостью около $10 млрд и винит бывшего управляющего Эрика Фреймона и его связи с LVMH. Пюэш, владевший примерно 6% Hermès, узнал об исчезновении акций лишь в 2022 году, а в 2025-м потребовал €14 млрд с LVMH, Бернара Арно и структур управляющего. По документам, в 2002 году LVMH договорилась с Фреймоном о покупке акций наследников и с 2001 по 2009 год выплатила его компании не менее $20 млн комиссий