Лыжи, обувь и электроника: Что стоит убрать с балкона после первых заморозков

С наступлением первых заморозков россиянам стоит провести ревизию открытых балконов, иначе хранящиеся там вещи могут деформироваться, заржаветь или покрыться плесенью. Особенно уязвимы электроника, одежда, обувь и бытовая химия. Об этом Life.ru рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Перед заморозками открытый балкон стоит освободить от вещей, которые чувствительны к влаге, низкой температуре и осадкам. Иначе за зиму они могут потерять свойства, деформироваться или покрыться плесенью. Александра Чихринова Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру»

В первую очередь эксперт посоветовала перенести в помещение бытовую химию, краски, клеи и аэрозоли. На холоде такие средства могут замерзать, расслаиваться и терять первоначальные свойства. Не место на морозе и электронике, удлинителям и аккумуляторам: сочетание низких температур и повышенной влажности способно вывести оборудование из строя.

Особую опасность сырость представляет для одежды, обуви и домашнего текстиля. Ткани впитывают влагу и плохо просыхают, из-за чего со временем появляется неприятный запах или плесень. Деревянная мебель может деформироваться, металлические предметы без защитного покрытия — заржаветь, а зеркала, вазы и хрупкий декор — пострадать от температурных перепадов и сильного ветра.

При этом полностью освобождать балкон от всех предметов необязательно. По словам Чихриновой, на улице можно оставить мебель из подходящего для холодов пластика или искусственного ротанга, некоторые кашпо и садовый инвентарь. Главное — убедиться, что материалы выдерживают мороз, защитить вещи от осадков и надёжно закрепить их. Например, пористые керамические горшки могут растрескаться, если впитавшаяся влага замёрзнет.

Для остальных вещей специалист рекомендует заранее организовать хранение в квартире. Одежду, обувь и аксессуары можно убрать в контейнеры и органайзеры, объёмный текстиль — в вакуумные пакеты, если такой способ подходит для материала. Лыжи и другой спортивный инвентарь удобно размещать вертикально на специальных креплениях в кладовке или шкафу.

Перед длительным хранением все предметы необходимо очистить и полностью высушить. А для вещей, которые останутся на открытом балконе, лучше использовать закрытые уличные шкафы или устойчивые ящики. При этом Чихринова советует обязательно проверять рекомендации производителя и не ставить предметы у края балкона, откуда их может сдвинуть сильным ветром.

Ранее дачников предупредили о необходимости подготовить загородные дома к заморозкам. Прежде всего садовод посоветовал слить воду из водопровода и системы отопления, поскольку при замерзании она может повредить трубы. Семена, жидкие удобрения и средства защиты растений лучше перенести в отапливаемое помещение, чтобы сохранить их свойства.