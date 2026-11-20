Лыжники из группы Юрия Бородавко пропустят первый этап Кубка мира в Финляндии из-за ограничений на въезд. Такое решение старший тренер сборной России объяснил РИА «Новости».

«В Финляндии приняли решение не выдавать визы российским спортсменам и не допускать их в страну вне зависимости от того, какие у них визы — шенгенские или другие. Поэтому вопрос участия в первом этапе Кубка мира для спортсменов, которые находятся в России, закрыт. Наша команда не поехала на первый этап Кубка мира», — сказал он.

Сам Бородавко также пока не получил разрешения на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Тренер уточнил, что уже направил соответствующую заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), однако ответа до сих пор нет.