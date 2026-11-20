Лыжная команда Бородавко отказалась от поездки в Финляндию из-за ограничений
Юрий Бородавко Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Лыжники из группы Юрия Бородавко пропустят первый этап Кубка мира в Финляндии из-за ограничений на въезд. Такое решение старший тренер сборной России объяснил РИА «Новости».
«В Финляндии приняли решение не выдавать визы российским спортсменам и не допускать их в страну вне зависимости от того, какие у них визы — шенгенские или другие. Поэтому вопрос участия в первом этапе Кубка мира для спортсменов, которые находятся в России, закрыт. Наша команда не поехала на первый этап Кубка мира», — сказал он.
Сам Бородавко также пока не получил разрешения на участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Тренер уточнил, что уже направил соответствующую заявку в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS), однако ответа до сих пор нет.
Ранее Life.ru олимпийский чемпион Александр Легков призвал Спортивный арбитражный суд (CAS) вмешаться в ситуацию с недопуском российских лыжников. В беседе с изданием 18 ноября он выразил недовольство тем, что спортсмены проходят проверку международной федерации, но затем сталкиваются с запретами отдельных государств. Особую обеспокоенность у него вызвала судьба Савелия Коростелёва, Дарьи Непряевой и Натальи Терентьевой, которые на тот момент уже находились в Финляндии.