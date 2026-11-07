Мошенники выманили у жительницы Москвы рекордные 450 миллионов рублей, убедив её, что персональные данные с места работы оказались в руках злоумышленников. Аферисты выдавали себя за сотрудников ФСБ и Банка России, а затем заставили женщину обналичить сбережения и передать деньги курьеру. Подробности преступления ТАСС раскрыли в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Всё началось с сообщения в Telegram. Неизвестный использовал имя и фотографию коллеги потерпевшей, чтобы вызвать у неё доверие. Он поинтересовался, связывался ли с женщиной куратор из ФСБ, и предупредил, что вскоре тот должен ей написать.

«Потерпевшей в Telegram поступило сообщение от пользователя с именем профиля и фотографией её коллеги», — рассказали в полиции.

После этого к обману подключились другие участники схемы. Они представлялись сотрудниками ФСБ России и Центробанка, сообщали об утечке персональных данных из организации, где работает москвичка, и запугивали её уголовной ответственностью за разглашение содержания разговоров.

Затем мошенники убедили женщину, что её банковские счета якобы скомпрометированы и нуждаются в перевыпуске. Для сохранности накоплений они потребовали снять деньги наличными и передать курьеру, пообещав зачислить средства на новые счета.

Поверив злоумышленникам, москвичка выполнила их указания и лишилась 450 миллионов рублей. Эта сумма стала рекордной для дистанционного мошенничества в столице.

В московском главке МВД также описали типичный портрет жертвы подобных преступлений. По наблюдениям полицейских, это чаще всего одинокая женщина старше 45 лет, проживающая в городе. При этом наличие постоянной работы, как отметили в ведомстве, не является определяющим фактором.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве кибермошенники похитили у женщины рекордные 450 миллионов рублей. О беспрецедентной сумме ущерба 19 октября рассказал начальник управления по борьбе с киберпреступлениями столичного ГУ МВД Антон Кононенко. Тогда подробности использованной преступниками схемы не раскрывались.